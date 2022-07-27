В полиции назвали причину массового ДТП на ул. Ново-Садовой в Самаре

Аварию устроил невнимательный пенсионер на "Тойоте" Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 26 июля 2022 года, на улице Ново-Садовой в Самаре произошло массовое ДТП. В 16:40 в районе остановки «Детская больница» столкнулись Toyota RAV4, грузовая «Газель», Skoda Fabia и Volkswagen Polo. Без пострадавших не обошлось. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал 73-летний водитель Toyota. Мужчина, двигаясь в сторону улицы Ново-Вокзальной, решил повернуть налево. При выполнении маневра он не пропустил «Газель». Избежать столкновения не удалось.

От удара иномарку развернуло и отбросило на Skoda, а затем она врезалась в Volkswagen. Обе легковушки стояли в крайнем левом ряду для дальнейшего поворота.

В результате ДТП пострадали два человека: 46-летний водитель грузового авто и его 38-летняя пассажирка. Медики осмотрели их и назначили амбулаторное лечение. Сейчас правоохранители продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.