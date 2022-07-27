Прокуроры проверят вырубку деревьев на острове Рождественский под Самарой

Ситуацией заинтересовался депутат губернской думы Александр Милеев

Жители Самары сообщили о подозрительных работах на правом берегу Волги. По их словам, на острове Рождественский началась вырубка деревьев. Они обратились за помощью к депутату губдумы Александру Милееву.

— Горожане сообщили мне, что на острове рубят лес. И не точечно, а без разбора, словно идет расчистка под строительство. Я выяснил, что работы идут на бывшей территории спортивной базы «Локомотив» по гребле на байдарка и каноэ, — написал на своей странице в соцсети народный избранник.

Депутат направил запросы прокурору региона и в природоохранную прокуратуру, чтобы они провели проверку. Также он связался с департаментом городского хозяйства и экологии Самары. Там сообщили, что никто сырорастущие деревья не вырубает. На острове якобы убирают поваленные ветром стволы.

Александр Милеев наведался на Рождественский вместе с сотрудниками прокуратуры. Он заявил, что там вырубили десятки живых деревьев. Претензии возникли и к самому собственнику площадки — тот не смог предоставить документы по оформлению данной земли.

— Сейчас идет оценка ущерба, составляются все необходимые акты — виновные должны получить серьезное наказание, вплоть до реального тюремного срока, — отметил народный избранник.