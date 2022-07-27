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Общество27 июля 2022 12:09

Прокуроры проверят вырубку деревьев на острове Рождественский под Самарой

Местные жители считают, что работы ведутся незаконно
Анастасия ФИЛАТОВА
Ситуацией заинтересовался депутат губернской думы Александр Милеев

Ситуацией заинтересовался депутат губернской думы Александр Милеев

Жители Самары сообщили о подозрительных работах на правом берегу Волги. По их словам, на острове Рождественский началась вырубка деревьев. Они обратились за помощью к депутату губдумы Александру Милееву.

— Горожане сообщили мне, что на острове рубят лес. И не точечно, а без разбора, словно идет расчистка под строительство. Я выяснил, что работы идут на бывшей территории спортивной базы «Локомотив» по гребле на байдарка и каноэ, — написал на своей странице в соцсети народный избранник.

Депутат направил запросы прокурору региона и в природоохранную прокуратуру, чтобы они провели проверку. Также он связался с департаментом городского хозяйства и экологии Самары. Там сообщили, что никто сырорастущие деревья не вырубает. На острове якобы убирают поваленные ветром стволы.

Александр Милеев наведался на Рождественский вместе с сотрудниками прокуратуры. Он заявил, что там вырубили десятки живых деревьев. Претензии возникли и к самому собственнику площадки — тот не смог предоставить документы по оформлению данной земли.

— Сейчас идет оценка ущерба, составляются все необходимые акты — виновные должны получить серьезное наказание, вплоть до реального тюремного срока, — отметил народный избранник.