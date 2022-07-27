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Происшествия27 июля 2022 12:50

В Самаре «Патриот» перевернулся после столкновения с внедорожником

Отечественный автомобиль опрокинуло на левую сторону
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Авария произошла на пересечении улиц Революционная и Мориса Тореза. Фото: t.me/samaradtp

Авария произошла на пересечении улиц Революционная и Мориса Тореза. Фото: t.me/samaradtp

Днем в среду, 27 июля 2022 года, на одном из самарских перекрестков столкнулись два внедорожника. В результате ДТП одно из транспортных опрокинулось на бок. Информацию сообщили очевидцы и поделились кадрами с места происшествия.

Авария произошла на пересечении улиц Революционная и Мориса Тореза. На видео видно, как автомобиль - по словам очевидцев, «Mitsubishi Pajero» - приближается к перекрестку. В этот момент с левой стороны выезжает «УАЗ Патриот» и автомобили сталкиваются. В результате отечественный внедорожник «ложится» на проезжую часть левой стороной.

Информация о пострадавших в ДТП в настоящий момент не поступала. Правоохранителям предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего.