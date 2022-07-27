В Самаре ограничат скорость движения на электросамокатах до 15 км/ч

Электросамокаты появились в Самаре в прошлом году и вызвали спорную реакцию горожан. Фото: администрация Самары

Администрация Самары заключила соглашение с кикшеринговыми компаниями, в рамках которого были внесены правила пользования электросамокатами. Одно из изменений коснулось скорости движения на новом виде транспорта. Специалисты определили список мест, в которых самарцы не смогут гонять на арендованных электросамокатах.

- В перечень локаций вошли все парки и скверы - от Струковского сада до Загородного парка, в том числе самарская набережная. Здесь скорость движения должна быть ограничена до 15 км/час. А городские кладбища вовсе будут закрыты для проезда электросамокатов, - рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

Власти также отмечают, что самокаты будут убирать с локаций на время проведения массовых мероприятий - например, на площади Куйбышева.

- В случае, если по ходу движения горожан будут стоять неправильно припаркованные самокаты, кикшеринговая компания-владелец оперативно их уберет, - подчеркнул Юрий Тапилин.

По информации мэрии, в дальнейшем документ будет пополняться.