Власти прокомментировали строительство высоток на парковке ТЦ «Парк Хаус» в Самаре

Многие горожане не одобрили идею застройщика. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились подробности в истории о застройке парковки ТЦ «Парк Хаус» в Самаре. Информация о предполагаемом строительстве появилась еще весной 2022 года и вызвала шквал недовольства горожан. Разрешение на строительство планировала получить компания «ФизРазвитие». Согласно проекту, на участке должен был появиться жилой комплекс из двух секций в 15 и 17 этажей. Проект выносили на публичные обсуждения, в ходе которых многие жители высказались категорически против его реализации. Однако горожане переживали, что застройщик все-таки получит разрешение.

В среду, 27 июля, стало известно, что застраивать парковку никто не будет. Об этом сообщил губернатор Самарской области в прямом эфире на «Россия 24».

- По просьбе одной из жительниц региона я направил главе Самары официальный запрос по данной теме. Елена Лапушкина мне ответила, что такая инициатива от собственника поступала. По закону было назначено слушание, во время которого звучали отрицательные мнения. Власти города разрешение на застройку не выдали, и уточнили, что такое решение принято не будет, - сообщил Дмитрий Азаров.