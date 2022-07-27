В Самаре двухуровневую развязку на ул. Ново-Садовой могут сдать раньше срока

На проезжей части эстакады уже появился асфальт. Фото: скриншот с видео

Строительство двухуровневой развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре может завершиться раньше срока. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время прямого эфира «Россия 24».

- Этот проект реализуется с опережением сроков. Согласно контракту, срок завершения работ - октябрь 2023 года. Однако объект уже готов на примерно на 70%. Думаю, что зимой мы постараемся запустить пробное движение. А сам объект планируем ввести в эксплуатацию как минимум на полгода раньше срока, - отметил глава региона.

Напомним, недавно строительство эстакады вышло на новый этап. Строители уложили последнюю, 288-ю балку пролетного строения путепровода.