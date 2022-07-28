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Происшествия28 июля 2022 4:21

В Самаре погиб мотоциклист рядом с ТЦ «Русь на Волге» 28 июля 2022 года

Об этом сообщили очевидцы
Алена ПРОВКИНА
Авария произошла ранним утром. Фото: подслушано Самара

Авария произошла ранним утром. Фото: подслушано Самара

В Самаре очевидцы в социальных сетях рассказали о страшной аварии. ДТП произошло рядом с торговым центром «Русь на Волге».

По словам местных жителей, на пересечении Московского шоссе и Революционной погиб мотоциклист. По предварительной информации, перед маневром автолюбитель не заметил водителя мотоцикла. В результате столкновения, пострадал молодой человек. Из-за полученных травм он скончался на месте.

- Проезжал мимо, страшное зрелище, - отмечают пользователи в сетях.

Часть салона автомобиля и мотоцикл представляют собой груду смятого металла. Пока нет официальной информации о состоянии второго водителя и причинах аварии. Обстоятельства выясняются. Соответствующий запрос направлен в ГУ МВД России по Самарской области.