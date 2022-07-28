Самарский инженер перевел мошенникам более 300 тысяч рублей

В Самаре мошенники продолжают представляться "банковскими сотрудниками" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель стал жертвой мошенников. Злоумышленник представился «сотрудником банка».

Мужчине поступил звонок на мобильный телефон. Ему сообщили, что незнакомцы пытаются незаконно оформить кредит на его имя. «Специалист» из банка порекомендовал установить на телефон приложение и назвать идентификационный номер. Доверчивый инженер предоставил данные и лишился более 300 тысяч рублей, об это сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

После списания денег мошенники перевели средства на другой счет и перестали выходить на связь. Только тогда потерпевший понял, что стал жертвой преступников. Мужчина обратился за помощью в полицию.