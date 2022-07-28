Грузовая «Газель» влетела в фуру на Заводском шоссе в Самаре утром 28 июля 2022 года

Фургон "размотало" по дроге после "встречи" с фурой Фото: СОЦСЕТИ

Утром в четверг, 28 июля 2022 года, на Заводском шоссе в Самаре произошло серьезное ДТП. Там грузовая «Газель» влетела в фуру. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Водитель «Газели», говорят, уснул. Поэтому и влетел в большегруз, - поделились свидетели происшествия.

Судя по кадрам, фургон врезался в бок большегруза. После удара металлический кузов «Газели» распался на части. Кабина водителя тоже получила серьезные повреждения. Пострадал ли кто-нибудь в ДТП, пока не ясно. Подробности происшествия и все обстоятельства предстоит установить правоохранителям.