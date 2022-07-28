Массовый «Велодевичник» устроят в Самаре 30 июля 2022 года

Стилем "Велодевичника-2022" станут одновременно и нежный, и дерзкий образы Фото: Архив "КП"

В эту субботу, 30 июля 2022 года, в Самаре состоится яркое событие – «Велодевичник». Принять участие в нем смогут все любительницы двухколесного транспорта. Стиль мероприятия в этот раз – нежный, романтичный образ или дерзкий, вызывающий.

Сбор участниц «Велодевичника» намечен на 13:30. Место встречи – площадка Комсомольского бульвара напротив отеля «Ренессанс» (ул. Ново-Садовая, 162в). В 14:30 колонна стартует в сторону «Ладьи». На набережной дам ждут фотосессия и различные конкурсы. В 16:30 колонна отправится в направлении музея Модерна (ул. Красноармейская, 15). Там организаторы обещают насыщенную культурно-развлекательную программу (живой звук, эстафеты, конкурсы). Мероприятие закончится в 20:00.

Участниц «Велодевичника» ждут призы за яркие образы. К примеру, можно будет получить подарки за самый нарядный велосипед, незабываемую прическу, выразительный женский костюм, взрывной и обаятельный макияж.

Необходима предварительная регистрация.