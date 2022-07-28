В Самаре вновь провели ежедневный мониторинг цен на продукты в июле 2022 года

В областном центре стало известно, где купить продукты по выгодной цене Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, где покупать продукты по самой низкой цене. Мониторинг помогает отслеживать динамику стоимость на продовольственные товары.

По информации городской администрации на 28 июля 2022 года, выгоднее всего купить курицу охлажденную и мороженую в «Ленте» Железнодорожного района за 139,89 рублей/килограмм. Картофель – 24,9 рублей/килограмм – в «Перекрестке» Красноглинского района. Молоко – 44,8 рубля/литр – в «Магните» Куйбышевского района. Сахар-песок – 62,9 рубля/килограмм – в «Ашане» Советского района.

Мониторинг проводят на продукты первой необходимости. Цены проверили в сетевых и несетевых магазинах. Вся подробная информация указана на официальном сайте мэрии.