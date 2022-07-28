В Самаре прокуратура помогла обеспечить ребенка-инвалида жильем

Ребенка обеспечат жилым помещением Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре после разбирательства прокуратура добилась обеспечения жильем ребенка-инвалида. Выявлены нарушения прав несовершеннолетнего.

По сообщению прокуратуры Самарской области, ведомство в Красноглинском районе организовало проверку, в ходе которой выяснило, что ребенок-инвалид не получил жилье во внеочередном порядке. Семья, в которой проживает несовершеннолетний, признана малоимущей и принята на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении.

После проверки ребенка учли, как гражданина, имеющего право на обеспечение жильем. Он страдает тяжелой формой хронических заболеваний. Суд удовлетворил требование прокурора. В скором времени ребенок получит отдельное жилое помещение.