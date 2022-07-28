В Самаре работник салона связи взял на пенсионерку кредит

Мужчина незаконно оформил кредит Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница обратилась за помощью в отделение полиции. На пенсионерку взяли кредит.

Потерпевшая рассказала, что ей на телефон пришло сообщение о кредитной задолженности. Ранее женщина не брала деньги и не обращалась в банк. Сотрудники полиции провели проверку и установили, что работник салона связи помогал пенсионерке настроить телефон и незаконно оформил на женщину кредит.

Задержанный рассказал, что ему срочно потребовались деньги и он воспользовался положением. Он оформил кредит на 10 тысяч рублей. Полученные средства он потратил на развлечение и алкоголь. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.