Самарцы пожаловались на нашествие клопов в квартирах в июле 2022 года

Насекомые проникают в квартиры через щели в оконных рамах. Фото: Алена Провкина Фото: Алена ПРОВКИНА

В Самаре и области местные жители пожаловались на нашествие насекомых. Многие боятся открыть окна.

В социальных сетях пользователи отмечают, что из-за жары приходится открывать створки окон нараспашку. В конце июля небольшие насекомые стали пролезать в квартиры. Очевидцы сообщают, что жуки похожи на древесных клопов. К счастью, они не кусаются, но доставляют дискомфорт своим присутствием.

- Убираемся постоянно, все равно пролезают в щели и засыхают между окон. Каждый день приходится выгребать целую кучу мертвых насекомых, - сообщают читатели «КП-Самара».

Специалисты считают, что травить насекомых необходимости нет. Вред от химических веществ скажется только на жильцах и домашних животных. Остается только ждать холодов.