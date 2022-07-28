Власти не одобрили строительство высоток на стрелке рек Волги и Самары

Против застройки территории высказывались жители города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары вынесла вердикт относительно застройки участка площадью 25 293 квадратных метров на улице Кутякова. Освоить площадку на стрелке рек Волги и Самары планировал СОФЖИ и просил у властей разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Однако в мэрии не одобрили заявку.

- Отказать Самарскому областному фонду жилья и ипотеки в предоставлении разрешения. Решение принято на основании отрицательных голосов комиссии, - следует из решения, подписанного главой Самары Еленой Лапушкиной.

Напомним, СОФЖИ хотел построить на участке два жилых комплекса в 6-9 этажей. Однако реализацию проекта усложняли ПЗЗ, разрешающие возведение зданий высотой до 17 метров. Компания просила увеличить норматив до 34 метров, но безуспешно.