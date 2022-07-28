Пост главного федерального инспектора по Самарской области займет Михаил Феоктистов

Михаил Феоктистов сменит на посту ГФИ региона Юрия Рожина / Фото: pfo.gov.ru

Стало известно, кто станет новым главным федеральным инспектором по Самарской области. Вероятнее всего, этот пост займет Михаил Феоктистов, пишет Волга Ньюс со ссылкой на источники. Пока официального подтверждения этой информации нет.

В настоящее время Михаил Феоктистов работает федеральным инспектором региона. Ранее он был заместителем начальника УФСБ по Самарской области. До 2019 года занимал аналогичный пост в Челябинской области.

Напомним, до недавнего времени должность ГФИ по 63 региону занимал Юрий Рожин, который ранее возглавлял областное УФСБ. В июне 2022 года депутаты губернской думы согласовали его кандидатуру на пост вице-губернатора.