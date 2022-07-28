Надвижка путепровода в составе «Обхода Тольятти» стартовала 28 июля 2022 года

Путепровод протянут через железнодорожные пути / Фото: правительство СО

В четверг, 28 июля 2022 года, в Самарской области начался новый этап строительства трассы «Обход Тольятти». На крупнейшем путепроводе, который входит в состав дороги, приступили к надвижке пролетных строений. Старт работ дали губернатор Дмитрий Азаров и полпред президента в ПФО Игорь Комаров.

Важнейший этап строительства начался на участке дороги в 3,5 км от трассы М-5 около села Зеленовка Ставропольского района. Путепровод возведут над коммуникациями предприятия «Тольяттиазот» и ж/д путями. Сооружение будет состоять из трех пролетов общей протяженностью 390,5 м. Завершить монтаж конструкций планируется в 2023 году.

Старт работам дали губернатор Дмитрий Азаров и полпред президента в ПФО Игорь Комаров

- Уверен, что строительство «Обхода Тольятти» будет идти по плану. Регион взял на себя ответственность. На объекте используются уникальные методы и подходы, которые еще нигде не реализовывались. Многое приходится делать впервые, - сказал Дмитрий Азаров, отметив самоотверженность и профессионализм всех, кто работает над созданием этого масштабного объекта.

По данным подрядчика, техническая готовность «Обхода Тольятти» с мостом через Волгу сейчас составляет 57%. Работы идут по графику, финансирования и ресурсов достаточно. Объект должны ввести в эксплуатацию в 2024 году. Там организуют 4-полосное движение. Планируется, что в сутки по трассе будут проезжать около 60 тысяч автомобилей.