Пожарные оперативно потушили огонь в заведении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем в четверг, 28 июля 2022 года, на Волжском проспекте, 36 в Самаре произошел пожар. По этому адресу находится ресторан «Чайхона № 1». Очевидцы сообщили о возгорании в экстренные службы в 15:36.

– Пожарно-спасательные подразделения были привлечены по повышенному рангу – 1БИС. Прибыв на место, они заметили густой черный дым, идущий со стороны кровли здания. По предварительной информации, горели жировые отложения в вентиляционной шахте, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Из ресторана в целях безопасности эвакуировали 35 человек. Никто из них не пострадал. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Пожарные локализовали огонь в 15:49, а полностью потушили в 16:00. На месте работали 34 человека и 8 единиц техники.