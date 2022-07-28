Самарцев предупредили об опасной икре, производимой компаниями-призраками

Жителей региона просят быть внимательнее при выборе продукции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На торговые прилавки Самарской области могла попасть икра, которую производят компании-призраки из Астраханской области. Информацию жителям губернии сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным управления, узнать некачественную продукцию можно по информации на упаковке. Товар значится как «икра щуки пастеризованная «Новинка», а ее производителями являются некие ИП Козлов А.А. и ИП Козлов В.В. Оба изготовителя - из Астраханской области.

- Специалисты управления Роспотребнадзора по Астраханской области проверили адреса, на которые зарегистрированы ИП. Выяснилось, что они не существуют. Это значит, что продукт производят компании-призраки, изготовление ведется неизвестными лицами в неизвестных условиях, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты отмечают, что данная информация уже направлена правоохранителям. Жителей региона просят быть внимательнее при покупке продукции.