В Самаре с 28 июля 2022 года ограничили движение по обводной дороге

Ограничения действуют на мосту через реку Малая Черная. Фото: Яндекс. Карты

В Самарской области ограничили движение транспорта по трассе Р-229 «Самара-Пугачев-Саратов-Волгоград». Информацию сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

Временные ограничения ввели на участке с 44-го по 45-й километр, по правой стороне моста через реку Малая Черная. Они начали действовать с 17:00 28 июля 2022 года.

- Данные меры приняты в связи с просадкой на сопряжении моста с насыпью, - информирует «Поволжуправтодор».

Отмечается, что автомобилистам придется потерпеть неудобства до осени. Ограничение снимут 10 сентября 2022 года.