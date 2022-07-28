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Общество28 июля 2022 14:56

В Самаре с 28 июля 2022 года ограничили движение по обводной дороге

Временные изменения ввели на трассе Р-229 «Самара-Пугачев-Саратов-Волгоград»
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Ограничения действуют на мосту через реку Малая Черная.

Ограничения действуют на мосту через реку Малая Черная.

Фото: Яндекс. Карты

В Самарской области ограничили движение транспорта по трассе Р-229 «Самара-Пугачев-Саратов-Волгоград». Информацию сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

Временные ограничения ввели на участке с 44-го по 45-й километр, по правой стороне моста через реку Малая Черная. Они начали действовать с 17:00 28 июля 2022 года.

- Данные меры приняты в связи с просадкой на сопряжении моста с насыпью, - информирует «Поволжуправтодор».

Отмечается, что автомобилистам придется потерпеть неудобства до осени. Ограничение снимут 10 сентября 2022 года.