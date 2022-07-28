В Самаре вынесли приговор черным риелторам, убившим сирот ради квартир

Приговор руководителю группы и соучастникам вынес Самарский областной суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 28 июля, Самарский областной суд вынес решение по делу черных риелторов, орудовавших в течение нескольких лет на территории региона. Информацию сообщает следственный комитет РФ.

Лилия Малебская и члены ее группы в период с 2009 по 2019 год убивали и похищали людей, после чего присваивали их квартиры. Жертвами преступников становились представители наиболее беззащитных слоев населения - пожилые, инвалиды и дети-сироты. Нападки были совершены и на лиц, злоупотребляющих алкоголем и наркотиками.

Суд рассмотрел уголовные дела в отношении пяти участников группировки, включая руководителя. Каждого, в зависимости от совершенного преступления, признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере, убийстве двух лиц организованной группой из корыстных побуждений, похищении человека, вымогательстве и хищении паспорта. Камиля Камилова приговорили к 24 годам лишения свободы, Людмилу Елчеву - к восьми. Организатор группы Лилия Малебская получила срок в 23 года.