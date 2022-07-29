Турецкий лоукостер запустил авиарейсы из Самары в Анталью в июле 2022 года

Частота рейсов из Самары на самый популярный курорт Турции увеличилась Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары смогут чаще летать в Анталью. Рейсы по этому направлению с 26 июля 2022 года запустила еще одна авиакомпания — турецкий лоукостер Corendon. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Курумоч.

Перевозчик планирует выполнять полеты на самый популярный курорт Турции ежедневно. Все рейсы — утренние. Самолеты будут отправляться в период с 7:05 до 10:05. Пассажиров будут перевозить на комфортабельных самолетах Boeing 737-800. Время в пути составит 4 часа.

Напомним, данное направление обслуживают еще две авиакомпании: Red Wings и Azur Air. Первая летает в Анталью по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, а вторая - ежедневно, при этом в в некоторые дни делает несколько рейсов.