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Общество29 июля 2022 6:23

Турецкий лоукостер запустил авиарейсы из Самары в Анталью в июле 2022 года

Компания будет выполнять полеты по этому направлению ежедневно
Анастасия ФИЛАТОВА
Частота рейсов из Самары на самый популярный курорт Турции увеличилась

Частота рейсов из Самары на самый популярный курорт Турции увеличилась

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары смогут чаще летать в Анталью. Рейсы по этому направлению с 26 июля 2022 года запустила еще одна авиакомпания — турецкий лоукостер Corendon. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Курумоч.

Перевозчик планирует выполнять полеты на самый популярный курорт Турции ежедневно. Все рейсы — утренние. Самолеты будут отправляться в период с 7:05 до 10:05. Пассажиров будут перевозить на комфортабельных самолетах Boeing 737-800. Время в пути составит 4 часа.

Напомним, данное направление обслуживают еще две авиакомпании: Red Wings и Azur Air. Первая летает в Анталью по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, а вторая - ежедневно, при этом в в некоторые дни делает несколько рейсов.