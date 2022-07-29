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Общество29 июля 2022 6:57

В Самаре отремонтируют деформационные швы на Южном мосту

Работы должны выполнить до конца сентября
Валентина ПОЛИКАРПОВА
На состояние дороги пожаловались местные жители.

На состояние дороги пожаловались местные жители.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти планируют привести в порядок проезжую часть Южного моста. Информацию в ответ на обращение самарцев сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии.

Горожан возмутило состояние дороги. Они жаловались на лежащие поперек рельсы и многочисленные ямы. В департаменте ответили, что вопрос уже взят под контроль.

В частности, власти направили подрядчику требование о проведении гарантийного ремонта. Они также написали в прокуратуру заявление о неисполнении контрактных обязательств. Кроме того, на Южном мосту должны отремонтировать деформационные швы. Срок - до конца сентября текущего года.