В Самаре отремонтируют деформационные швы на Южном мосту

На состояние дороги пожаловались местные жители. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти планируют привести в порядок проезжую часть Южного моста. Информацию в ответ на обращение самарцев сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии.

Горожан возмутило состояние дороги. Они жаловались на лежащие поперек рельсы и многочисленные ямы. В департаменте ответили, что вопрос уже взят под контроль.

В частности, власти направили подрядчику требование о проведении гарантийного ремонта. Они также написали в прокуратуру заявление о неисполнении контрактных обязательств. Кроме того, на Южном мосту должны отремонтировать деформационные швы. Срок - до конца сентября текущего года.