В Самаре в Волге у Ладьи на рассвете утонула 18-летняя девушка

Погибшая отдыхала на пляже в компании с молодыми людьми Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рано утром в пятницу, 29 июля 2022 года, на пляже у Ладьи в Самаре произошло ЧП. Там примерно в 5 часов утонула 18-летняя девушка. Об этом «КП-Самара» сообщил собственный источник.

Насколько известно, на набережной отдыхала компания молодых людей. В какой-то момент они решили искупаться в Волге. Девушка зашла в воду и утонула.

- Компания была в нетрезвом состоянии. Девушку из воды сразу вытащил молодой человек. Ребята вызвали скорую и пытались сами привести подругу в чувства. Но, к сожалению, по прибытии врачи констатировали смерть, - рассказал журналисту источник, знакомый с ситуацией.

В ГУ МВД по Самарской области по данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.