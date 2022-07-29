Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 июля 2022 7:09

В Самаре в Волге у Ладьи на рассвете утонула 18-летняя девушка

Полицейские проводят проверку
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Погибшая отдыхала на пляже в компании с молодыми людьми

Погибшая отдыхала на пляже в компании с молодыми людьми

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рано утром в пятницу, 29 июля 2022 года, на пляже у Ладьи в Самаре произошло ЧП. Там примерно в 5 часов утонула 18-летняя девушка. Об этом «КП-Самара» сообщил собственный источник.

Насколько известно, на набережной отдыхала компания молодых людей. В какой-то момент они решили искупаться в Волге. Девушка зашла в воду и утонула.

- Компания была в нетрезвом состоянии. Девушку из воды сразу вытащил молодой человек. Ребята вызвали скорую и пытались сами привести подругу в чувства. Но, к сожалению, по прибытии врачи констатировали смерть, - рассказал журналисту источник, знакомый с ситуацией.

В ГУ МВД по Самарской области по данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.