В Самаре зафиксировали снижение цен на вторичное жилье

Цены на вторичное жилье пошли на спад со второго квартала 2022 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В областной столице постепенно идут на спад цены на вторичное жилье. Процесс стартовал еще весной, но динамика пока незначительная. Согласно исследованию СОФЖИ, в июне средняя стоимость квадратного метра жилья составила 97 604 рубля. В мае текущего года этот показатель был равен 97 794 рублям.

- В сравнении с маем 2022 года средняя стоимость снизилась на 190 рублей (-0,19%). Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то цены, напротив, выросли - в июне 2021 года средняя стоимость квадратного метра жилья равнялась 70 022 рублям. Рост составил +27 582 рублей (39,39%), - рассказала главный специалист мониторинга рынка СОФЖИ Надежда Орехова.

Если рассматривать показатели в разрезе типов квартир, то самыми дешевыми стали 2-комнатные - 94 395 рублей за «квадрат». Цена на 3-комнатную квартиру составила 95 412 рублей. А «однушки» оказались наиболее дорогими - 102 181 рублей за квадратный метр.

Тем не менее, стоимость недвижимости постепенно идет на спад. Аналитики отмечают, что еще зимой цена «вторички» была довольно высока. А во втором квартале 2022 года, начиная с апреля, пошла тенденция на снижение. При этом количество предложений на рынке стало заметно больше. В сравнении с маем число реализуемой вторичной недвижимости выросло на 13,11%, с январем - на 65,29%.