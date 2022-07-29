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Общество29 июля 2022 8:03

В Самаре зафиксировали снижение цен на вторичное жилье

Специалисты озвучили среднюю стоимость «квадрата» недвижимости
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Цены на вторичное жилье пошли на спад со второго квартала 2022 года.

Цены на вторичное жилье пошли на спад со второго квартала 2022 года.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В областной столице постепенно идут на спад цены на вторичное жилье. Процесс стартовал еще весной, но динамика пока незначительная. Согласно исследованию СОФЖИ, в июне средняя стоимость квадратного метра жилья составила 97 604 рубля. В мае текущего года этот показатель был равен 97 794 рублям.

- В сравнении с маем 2022 года средняя стоимость снизилась на 190 рублей (-0,19%). Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то цены, напротив, выросли - в июне 2021 года средняя стоимость квадратного метра жилья равнялась 70 022 рублям. Рост составил +27 582 рублей (39,39%), - рассказала главный специалист мониторинга рынка СОФЖИ Надежда Орехова.

Если рассматривать показатели в разрезе типов квартир, то самыми дешевыми стали 2-комнатные - 94 395 рублей за «квадрат». Цена на 3-комнатную квартиру составила 95 412 рублей. А «однушки» оказались наиболее дорогими - 102 181 рублей за квадратный метр.

Тем не менее, стоимость недвижимости постепенно идет на спад. Аналитики отмечают, что еще зимой цена «вторички» была довольно высока. А во втором квартале 2022 года, начиная с апреля, пошла тенденция на снижение. При этом количество предложений на рынке стало заметно больше. В сравнении с маем число реализуемой вторичной недвижимости выросло на 13,11%, с январем - на 65,29%.