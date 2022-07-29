В Самарской области завершился молодежный форум «iВолга-2022»

В этом году заявки на участие прислали более 20,5 тысяч человек. Фото: правительство Самарской области

В четверг, 28 июля, подошел к завершению форум «iВолга», проходивший на территории Самарской области. Этот год оказался рекордным по количеству заявок - их прислали более 20,5 тысяч человек из 78 регионов России, ДНР и ЛНР.

Форум отличился интересной программой. Тае, творческие группы из регионов ПФО собрали карту округа. Они нанесли на нее тэги, описывающие их родину. А разработки делегаций ПФО приняли участие в конкурсе научно-технического творчества молодежи. На площадке также работала выставка, посвященная данной тематике. Ежедневно ее посещали около 150 человек.

Этот год запомнился участникам множеством мастер-классов, форумов, тренингов и прочих увлекательных мероприятий. Отдельного признания заслужила «Детская iВолга», которая впервые состоялась в очном формате. Ее посетили около 140 представителей РДШ. Они создали «Словарик диалектизмов», куда вошли слова, характерные для разных регионов страны.

В заключительный день мероприятие посетили глава региона Дмитрий Азаров и полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Участники сообщили им, что форум был организован на высшем уровне.

- Иволга будет меняться, модернизироваться, следовать времени. Все потому, что здесь талантливые, креативные люди, которые щедро делятся своими идеями, что дает новую жизнь нашему прекрасному молодежному форуму, - поделился Дмитрий Азаров.

Во время посещения форума губернатор обсудил с ребятами из инклюзивного городка возможность создания инклюзивных площадок в их родных регионах. Осенью они планируют связаться по видеосвязи, чтобы обсудить этот вопрос более детально.