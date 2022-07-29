Десятки домов в Самаре остались без холодной воды из-за утечки

Специалисты уже работают над устранением коммунальной аварии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 29 июля 2022 года, жители десятков домов в Кировском районе Самары остались без холодной воды. Причина — утечка из земли. С 6:30 отключена водопроводная линия диаметром 300 мм. Информация об этом размещена на сайте компании «РКС-Самара».

Без ХВС остались дома, расположенные по следующим адресам: ул. Ставропольская, 153-173, 202-216, ул. Металлистов, 70 72а, пр. Юных Пионеров, 146, 148, а также частный сектор по улице Угличской и по улице Майской от улицы Ставропольской до улицы Нагорной.

Сейчас специалисты занимаются устранением коммунальной неприятности. Когда именно жителям вернут холодную воду, пока не известно.