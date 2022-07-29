В Самару в августе 2022 года привезут ковчег с мощами Сергия Радонежского

Мероприятие приурочено к 600-летию со дня обретения мощей Сергия Радонежского.

В следующем месяце в областную столицу доставят ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского. Информацию сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Святыню привезут в честь 600-летия со дня обретения мощей преподобного Сергия. Мощи прибудут в Софийский собор 4 августа, где они останутся до 5 августа. В эти дни пройдут Божественные литургии. 4 августа начало богослужения назначено на 9:00, 5 августа - на 8:30. Кроме того, ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00 и 18:30 будут совершены молебны с акафистом.

Приложиться к мощам жители и гости Самары смогут с 9:00 до 20:00 4 августа и с 8:00 до 19:00 5 августа. После этого ковчег перенесут в другие епархии, в каждой из которых он пробудет два дня.