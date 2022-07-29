Главу учебного центра Самары обвиняют в мошенничестве с субсидиями на 2 млн рублей

Дело о крупной афере рассмотрит Ленинский районный суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре скоро предстанет перед судом директор ЧОУ ДПО «Мастер». Ее обвиняют в 12 эпизодах мошенничества при получении субсидий, выделяемых по нацпроекту «Демография». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным правоохранителей, глава организации дополнительного профессионального образования предоставила в Центр занятости населения ложные сведения. В документах было указано, что «Мастер» провел обучение сотрудников предпенсионного возраста из различных компаний и выдал им соответствующие сертификаты. В итоге благодаря своему обману обвиняемая получила региональную субсидию, которая превышала 2 млн рублей.

Во время предварительного следствия на имущество женщины был наложен арест. Недавно правоохранители направили уголовное дело в Ленинский районный суд. Максимальное наказание, которое грозит главе учебного центра, — до 6 лет колонии.