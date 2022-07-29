Развязку на ул. Ново-Садовой в Самаре начали асфальтировать в июле 2022 года

Дорожники укладывают асфальт на половине дороги по направлению "в город" Фото: скриншот с видео

В Самаре строители путепровода на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии приступили к новому этапу работ. Они начали асфальтировать эстакаду. Видеоблогер Евгений Щекин показал с воздуха, как рабочие в июле 2022 года укладывают покрытие.

- Кран начали демонтировать и асфальт укладывать. Значит, через два месяца можно начинать мечтать про открытие. Кстати, нижнюю часть развязки делать даже еще не начали. Ждем дальше, - комментируют ролик интернет-пользователи.

Напомним, по контракту развязку должны сдать в октябре 2023 года. Однако строители работают с опережением графика. Сейчас готовность объекта составляет примерно 70%. По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, эстакаду планируется сдать на полгода раньше срока. Запустить движение в тестовом режиме могут уже зимой.