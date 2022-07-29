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Общество29 июля 2022 11:48

В Самаре пустят дополнительный транспорт к «Солидарность Арене» 31 июля 2022 года

Работу транспорта усилят в связи с футбольным матчем
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Пассажиров будут ждать несколько автобусов и трамваев

Пассажиров будут ждать несколько автобусов и трамваев

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 31 июля, на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч «Крыльев Советов» с московским «Торпедо». Для удобства болельщиков власти решили усилить работу общественного транспорта.

К стадиону будут запущены дополнительные трамваи №11, 12, 25. Они будут ждать пассажиров после матча на конечной остановке «Самара Арена». На ООТ «Ул. Алма-Атинская» прибудут автобусы №1, 67, 34, 41. Они проследуют в сторону пр. Кирова. А на остановке «Улица Дальняя» болельщиков встретят автобусы №1 и 67, которые отправятся до Мехзавода, Управленческого, Красной Глинки и Крутых Ключей.

Важная новость для автомобилистов: перекрывать дорогу у стадиона власти не планируют.