В Самаре пустят дополнительный транспорт к «Солидарность Арене» 31 июля 2022 года

Пассажиров будут ждать несколько автобусов и трамваев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 31 июля, на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч «Крыльев Советов» с московским «Торпедо». Для удобства болельщиков власти решили усилить работу общественного транспорта.

К стадиону будут запущены дополнительные трамваи №11, 12, 25. Они будут ждать пассажиров после матча на конечной остановке «Самара Арена». На ООТ «Ул. Алма-Атинская» прибудут автобусы №1, 67, 34, 41. Они проследуют в сторону пр. Кирова. А на остановке «Улица Дальняя» болельщиков встретят автобусы №1 и 67, которые отправятся до Мехзавода, Управленческого, Красной Глинки и Крутых Ключей.

Важная новость для автомобилистов: перекрывать дорогу у стадиона власти не планируют.