В Самаре планируют регулярно убирать территорию речного порта с 1 августа 2022 года

Пассажиры часто жалуются на отсутствие скамеек и урн
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Самаре стало известно, что специалисты планируют регулярно убирать территорию речного порта. С 1 августа пространство передадут предприятию «Самарская набережная».
Местные жители часто жаловались на состояние территории возле речного порта в социальных сетях. Региональный ЦУР совместно с муниципальным центром предложили решить проблему и провести благоустройство. Пользователи также отмечали, что рядом с портом нет ни одной лавочки и урны.
В скором времени городские власти планируют установить необходимые объекты. Уборку предложить проводить регулярно.