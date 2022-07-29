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Общество29 июля 2022 12:37

В Самаре планируют регулярно убирать территорию речного порта с 1 августа 2022 года

Также появятся скамейки и урны
Алена ПРОВКИНА
Пассажиры часто жалуются на отсутствие скамеек и урн

Пассажиры часто жалуются на отсутствие скамеек и урн

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре стало известно, что специалисты планируют регулярно убирать территорию речного порта. С 1 августа пространство передадут предприятию «Самарская набережная».

Местные жители часто жаловались на состояние территории возле речного порта в социальных сетях. Региональный ЦУР совместно с муниципальным центром предложили решить проблему и провести благоустройство. Пользователи также отмечали, что рядом с портом нет ни одной лавочки и урны.

В скором времени городские власти планируют установить необходимые объекты. Уборку предложить проводить регулярно.