Главным врачом МСЧ-5 в Самаре стала Ольга Чуйкова

Олька Чуйкова работает в сфере здравоохранения более 26 лет / Фото: Минздрав СО

Назначен новый главный врач Самарской медико-санитарной части № 5 (МСЧ-5) Кировского района Этот пост заняла Ольга Чуйкова. В пятницу, 29 июля 2022 года, министр здравоохранения региона Армен Бенян представил ее коллективу учреждения.

— Главная задача для нового руководителя — сохранение устойчивости МСЧ-5. Отдельной целью должно стать обновление материально-технической базы, а также возможность включения в программу модернизации первичного звена, — отметил Армен Бенян.

Ольга Чуйкова работает в системе здравоохранения более 26 лет, в том числе 12 — на руководящих должностях. Ранее она трудилась на посту заведующей поликлиническим отделением, затем заместителем главврача по медицинской части поликлиники № 10 Советского района Самары. Последние четыре года специалист руководила Борской ЦРБ, а потом и Богатовской больницей.