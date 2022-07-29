Более 158 млн рублей потратят на транспортную безопасность Самарского моста

Систему транспортной безопасности смонтируют на участке от Фрунзе до Шоссейной, включая развязки / Фото: Стройтрансгаз

В областной столице усилят транспортную безопасность Самарского (Фрунзенского) моста. Речь идет о первой очереди объекта — от улицы Фрунзе до улицы Шоссейной, включая развязки. Министерство транспорта и автодорог приступило к поиску подрядчика. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Компании, которую выберут по итогам электронного аукциона, предстоит оборудовать систему транспортной безопасности. В нее должны войти комплексы по сбору и обработке информации, камеры видеонаблюдения, пожарно-охранная сигнализация, система контроля и управления доступом, система громкоговорящего оповещения, пункт управления. Смонтировать все необходимое оборудование подрядчик должен до 25 декабря 2022 года.

Победителя торгов определят 18 августа 2022 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 158,8 млн рублей.