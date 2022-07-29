Прокуратура потребовала через суд отремонтировать ул. Льва Толстого и Фрунзе в Самаре

Суд обязал городскую администрацию привести дороги в центре Самары в порядок Фото: Google Карты

В Самаре прокуроров возмутило состояние проезжих частей в центре города. Недовольство сотрудников надзорного ведомства вызвали участки на улице Льва Толстого, 83, 87 и на улице Фрунзе 93, 129.

- В ходе проверок на дорогах выявлены следующие дефекты: отклонение крышек канализационных люков и головок трамвайных рельсов относительно проезжей части, а также просадка дорожного полотна. Все они создают помехи автомобилистам, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Поскольку администрация Самары, департамент городского хозяйства и экологии не приняли никаких мер по ремонту дорог, надзорное ведомство обратилось в Ленинский районный суд. Оно потребовало, чтобы чиновники устранили нарушения. Служители Фемиды удовлетворили иски прокуроров. Сроки ремонта участков улиц Льва Толстого и Фрунзе пока не известны.