В Самарской области 17-летняя девушка утонула, спасая младшую сестру из воды

Девочка пыталась спасти сестру Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером, 29 июля 2022 года, в Жигулевске произошла трагедия. Как рассказал собственный источник КП-Самара, две сестры купались недалеко от городского пляжа и одна из них утонула.

То место, где купались девочки, находится ниже по течению от городского пляжа в Жигулевске. Особенностью той акватории является быстрое течение и глубокие промывы под водой.

- Маленькая девочка попала в яму и начала тонуть. Её старшая сестра, которой на днях только должно было исполнится 18 лет, вытолкнула ребенка из воды, а самой выплыть сил не хватило, - рассказал журналисту источник, знакомый с ситуацией.

На место происшествия были направлены спасатели с городского пляжа. Они на задержке попытались найти утонувшую, но сильное течение и плохая видимость не позволили это сделать. На помощь им прибыл водолазный отдяд из Тольятти, которые и нашли молодую девушку, которая ценой собственной жизни спасла младшую сестру.