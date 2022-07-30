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Общество30 июля 2022 9:58

Автомобилист сбила насмерть четырех коров на трассе под Самарой

Фотографии страшного ДТП появились в социальных сетях
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
Автомобилист сбила насмерть четырех коров на трассе под Самарой

Автомобилист сбила насмерть четырех коров на трассе под Самарой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на трассе «М5-Урал» произошло необычное ДТП – женщина на высокой скорости сбила четырех коров. Фотографии происшествия очевидцы выложили в социальных сетях.

Судя по снимкам, автомобилист не заметила животных в темноте и влетела прямо в стадо. Многие комментаторы сошлись во мнении, что вины водительницы в случившемся нет – она ехала по крайней левой полосе широкой дороги, а отсутствие ограждений позволило буренкам выйти на проезжую часть. Кто-то подтверждает, что на данном участке дороге часто встречаются коровы, бараны и козы на самовыпасе.

В результате столкновения автомобиль так сильно смяло, что определить марку автомобиля непросто. Комментаторы в социальных сетях сошлись на том, что это мог быть BMW или Porshe Cayenne. Возле автомобиля лежат туши погибших коров и много крови.

В полиции подробности произошедшего пока не сообщают.