В Самаре сожитель обокрал возлюбленную и ушел в неизвестном направлении

Грабителя отравили в тюрьму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Самары стала жертвой мошенника, который втерся к ней в доверие, а после обокрал и исчез. На протяжении полугода пара жила в частном доме, а как только мужчина получил доступ к банковской карте и узнал пин-код, решил снять все деньги своей возлюбленной и больше домой не возвращаться.

По словам женщины, она оставила сожителю свою зарплатную карту, где было 23 тысячи рублей, и сообщила пин-код, чтобы тот сходил в магазин за продуктами. Когда она вернулась домой, то ни продуктов, ни возлюбленного не было. Кроме того из незапертой бани пропал садовый триммер.

- В результате проверки возможных мест сбыта похищенного имущества полицейские обнаружили и изъяли триммер в одном из ломбардов Кировского района. При изучении приемной документации оперативники, располагая контактными данными подозреваемого, которые им предоставила потерпевшая, установили, что похищенное сдал именно ее сожитель. Подтвердили это и записи с камер видеонаблюдения, расположенных в пункте приема, на котором был запечатлен злоумышленник, - рассказали полицейские.

Сотрудники полиции установили все возможные места нахождения бывшего сожителя потерпевшей и вскоре задержали ранее судимого 37-летнего жителя Самары. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что за несколько дней до снятия денег с карты, он выкрал триммер и сдал его в ломбард за 5 тысяч рублей. Деньги он потратил на собственные нужды вместе с деньгами, которые он снял с карты женщины.

В настоящее время триммер вернули владелице, а мать злоумышленника полностью возместила украденные с карты деньги. Злоумышленника признали виновным и назначили наказание в виде 2 лет и 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.