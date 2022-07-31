В Тольятти мужчина поругался с собутыльником, избил его и украл 4 тысячи рублей

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Тольятти обратился мужчина, который заявил об ограблении. Заявителя избили и украли у него 4 тысячи рублей. Оперативники быстро нашли злоумышленника, потому что он находился на учете в их отделе полиции.

- При просмотре видеозаписи с камер наблюдения оперативники сразу узнали своего подучетного, ранее неоднократно судимого местного жителя 1991 года рождения. Хорошо зная места его нахождения, полицейские задержали подозреваемого по горячим следам, доставив в территориальный отдел внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего, - рассказали полицейские.

Задержанный признал свою вину и рассказал, что в состоянии сильного алкогольного опьянения он разозлился на собутыльника и ударил его. После преступник забрал наличные деньги у потерпевшего и потратил их на собственные нужды. Грабитель раскаялся и выразил свою готовность сотрудничать со следствием, пообещав возместить причиненный ущерб в полном объеме.

В настоящее время в отношении ранее неоднократно судимого тольяттинца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 «Грабеж». Мужчине может грозить дол 7 лет лишения свободы.