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Общество31 июля 2022 12:14

В самарских школах планируют открыть дополнительные классы для первоклассников в 2022 году

Об этом сообщает департамент образования Самары
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
В Самаре формируют списки зачисления детей в первые классы

В Самаре формируют списки зачисления детей в первые классы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным департамента образования Самары в 2022 году в первые классы школ пойдут 15 тысяч детей, достигших школьного возраста. Сейчас 13 тысяч первоклассников уже распределены по классам, а вот по остальным ребятишкам решается вопрос зачисления.

- Планируется создание дополнительных мест в уже сформированных классах или открытие новых классов. Сейчас департамент проводит необходимую работу с самарскими школами, рассказали чиновники.

Стоит отметить, что создание допмест в учебных заведениях не в новинку для Самары. В прошлые годы из-за большого количество первоклассников в школе в новом микрорайоне Южный город набрали первых классов до буквы «Щ». такая же ситуация наблюдается и в Крутых Ключах.

Напомним, что с 6 июля 2022 года родители могут подать документы на поступление ребенка в первый класс не по месту прописки, а по месту жительства. Сейчас дети, которые пошли в школу по прописке, уже зачислены, оставшиеся места распределяются среди детей, которые не имеют постоянной регистрации в том или ином районе.