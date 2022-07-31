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Происшествия31 июля 2022 13:28

В Самарской области 25-летний лихач на «Мерседесе» врезался лоб в лоб со встречной фурой

Парень превысил скорость и выехал на встречную полосу движения
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Молодой человек был госпитализирован в больницу

Молодой человек был госпитализирован в больницу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером, 30 июля 2022 года, в Сызранском районе на трассе М-5 Урал произошло ДТП, в котором пострадал 25-летний водитель. Молодой лихач на иномарке превысил скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встреченного движения прямо под фуру.

По данным ГУ МВД по Самарской области, 25-летний водитель «Мерседеса» за последний год привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 25 раз. Мужчина в этот раз превысил скорость и допустил столкновение с большегрузом МАЗ в составе с полуприцепом.

В результате аварии пострадал водитель иномарки. Молодого человека с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.