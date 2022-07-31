В Самарской области за два месяца лета 2022 года утонуло 29 человек

Самарцам напомнили правила безопасности на воде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главное управление МЧС по Самарской области напоминает жителям региона о соблюдении безопасности во время отдыха у воды. Спасатели представили нерадостную статистику по погибшим за два месяца лета 2022 года.

По данным МЧС, за прошедшие сутки на водных объектах региона погибло три человека. Всего с начала года произошло 47 происшествий, погибли 33 человека, из них летом произошло 39 происшествий, погибло 29 человек.

В первую очередь самарцам не советуют купаться на «диких» пляжах, где нет постов спасателей. Нужно выбирать пляжи, которые оборудованы и безопасны для купания. Категорически нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения. Необходимо следить за своим здоровьем и, в случае недомогания, не заходить в воду. Также стоит реально оценивать свои силы, не заплывать далеко от берега, не пересекать линию буйков – это может быть опасно. Кроме того, особое внимание во время пляжного отдыха нужно уделять детям и постоянно держать их в поле своего зрения.