В Самарской области женщина решила заработать на бирже и потеряла миллион рублей

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители разбираются в обстоятельствах инцидента, произошедшего в селе Кошки Самарской области. Здесь 54-летняя местная жительница попалась на удочку мошенников и осталась без крупной суммы денег. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Выяснилось, что женщина на одном из сайтов общалась с незнакомцем, который предложил ей заработать на бирже. Заработок казался легким, но было одно условие - для получения прибыли пострадавшая должна была вложить свои деньги.

- Доверившись, женщина перечислила через электронный кошелек почти миллион рублей на счет, который указал незнакомец. После этого он перестал выходить на связь, - сообщают в региональном ГУ МВД.

Не дождавшись ответа, сельчанка обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.