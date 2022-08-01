Два человека погибли в результате столкновения «Хендэ» и «Рено» под Самарой

Иномарки столкнулись в районе поселка Нур. Фото: прокуратура Самарской области

Правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, произошедшего воскресным вечером, 31 июля, в Волжском районе. Здесь столкнулись две иномарки, есть погибшие и пострадавшие. Подробности сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

Авария случилась около 19:00 на 5 км автодороги «Нур – Домашка». В районе поселка Нур при встречном движении столкнулись «Хендэ» и «Рено».

- В автомобиле «Хендэ» находились три человека. Водитель и пассажир от полученных травм скончались. Второй пассажир оказался зажатым в салоне аварийного автомобиля, - информирует региональная ПСС.

Спасатели освободили пассажира, он был доставлен к медикам в тяжелом состоянии. По информации областной прокуратуры, в больницу также был госпитализирован еще один человек.

- Пострадавших доставили в ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница № 2 им. Н.А. Семашко». Здесь им оказали необходимую медицинскую помощь, - сообщает прокуратура Самарской области.

Надзорное ведомство организовало проверку по факту трагедии. В частности, оно проверит работу организации, которая обслуживает данный участок дороги.