Мужчина пострадал при пожаре в квартире на Татищева в Тольятти ночью 1 августа 2022 года

В квартире горели домашние вещи на площади 5 кв. м / Фото: Олег Щиенко / Происшествия Тольятти

В ночь на понедельник, 1 августа 2022 года, в Автозаводском районе Тольятти произошло ЧП. На бульваре Татищева, 6 загорелась квартира на 10 этаже. Без пострадавших, к сожалению, не обошлось.

— Вызов на пульт дежурного поступил в 01:04. В квартире горели домашние вещи. Площадь пожара составила 5 кв. м. Пострадал 43-летний мужчина. Его спасли, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На месте происшествия работали несколько пожарных расчетов. Локализовать возгорание им удалось в 01:25, а полностью потушить — в 01:31. Из-за чего вспыхнул огонь, пока не ясно. Причину пожара и ущерб от него предстоит установить специалистам.