В Самаре стартовало строительство нового рынка на ул. Владимирской

Полностью установить павильон планируют к концу августа.

В ближайшее время областная столица обзаведется новым рынком. Торговля развернется на пересечении улиц Владимирская и Пензенская, только на этот раз - в официальном статусе. Здесь появится круглогодичная ярмарка.

Установка торгового павильона уже началась. Самарский видеоблогер Евгений Щекин посетил площадку и показал, на какой стадии находятся работы. На кадрах видно, что на участке уже установили несколько конструкций. Судя по объему площадки, территория торговли будет небольшой.

Напомним, оператором ярмарки выступит коммерческая организация ООО «Фьючер». Павильон установят на пять лет, в нем будут организованы торговые секции.

- Предприниматели, которые осуществляли продажу своих товаров, займут современные, оборудованные и оформленные согласно закону места, где жители города смогут приобретать продукты или товары сельскохозяйственного значения, которые реализовывались по настоящее время, - ранее сообщал руководитель департамента экономического развития Самары Владислав Зотов.

Работы по установке идут в соответствии с графиком. Их должны завершить к концу августа.