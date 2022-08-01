Расписание нескольких электричек изменят в Самаре с 5 по 19 августа 2022 года

Изменения коснутся электричек в Жигулевск, Похвистнево, Безенчук и на Жигулевское море Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С пятницы, 5 августа 2022 года, в Самарской области изменится график движения нескольких пригородных поездов. Корректировки затронут электрички, которые курсируют между Самарой, Жигулевском, Похвистнево, Безенчуком и Жигулевским морем. Информация об этом размещена на сайте СППК.

Так, с 5 по 19 августа поезд № 7112/7111 Самара (отпр. 07.00) – Жигулевск (приб. 08.44) будет отправляться в 8:12, а прибывать в 9:59, а поезд № 6527 Похвистнево (отпр. 05.57) – Самара (приб. 08.45) — в 5:55 и 8:45 соответственно.

В эти же дни, за исключением 7 августа, поезд № 6012/6011 Жигулевское море (отпр. 08.40) – Самара (приб. 10.19) будет отправляться на две минуты раньше, а прибывать на четыре минуты позже.

Электричка № 6574 Безенчук (отпр. 08.51) – Мирная (приб. 10.30) 5, 8, 9-12, 15-19 августа проследует по расписанию: отправление в 8:43, прибытие в 10:21, а № 6330/6329 Водинская (отпр. 08.51) – Самара (приб. 09.47) — 9:19 и 10:15 соответственно.

Подробнее с временным графиком движения пригородных поездов можно ознакомиться здесь.