Самарский бизнесмен оставил без денег жителей Московской и Оренбургской областей

Предприниматель находятся под подпиской о невыезде, в скором времени его отправят под суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить 43-летнего предпринимателя, обманувшего клиентов на 8 миллионов рублей. Мужчина использовал мошенническую схему при продаже мебели и обманул несколько десятков человек. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, бизнесмен из Самары торговал мебелью в одном из ТЦ Кировского района. Он заключал с клиентами договоры на покупку, брал с них предоплату и выдавал чеки. Однако оплаченный товар до покупателей так и не доходил - сроки поставки постоянно откладывались. Жертвами предпринимателя стали 33 человека из Самарской, Московской и Оренбургской областей. Общая сумма ущерба достигла 8 млн. рублей.

Обманутые самарцы сообщили о произошедшем в полицию, позднее к ним присоединились клиенты из других регионов. Горе-продавца задержали. Он сообщил, что взятые у покупателей деньги он тратил на свой бизнес, в том числе - на погашение долгов.

В настоящий момент мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» и по 33 эпизодам ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Отмечается, что он уже возместил пострадавшим 170 000 рублей. В данный момент обвиняемый находится под подпиской о невыезде.