В Самарской области ищут подозреваемого в особо тяжком преступлении

Опознать разыскиваемого можно по фотороботу. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Сотрудники МУ МВД России «Сызранское» объявили в розыск мужчину, который подозревается в совершении особо тяжкого преступления. Информацию передает ГУ МВД по Самарской области.

Личность разыскиваемого в данный момент не установлена, однако у полиции имеется фоторобот и приметы. Подозреваемому на вид около 35-40 лет. Он среднего роста и телосложения, с короткими русыми редкими волосами, с челкой. Отмечается, что тип лица мужчины - европейский. Был одет в синие шорты и серую рубашку с коротким рукавом.

Всех, кто встречал похожего человека, просят обратиться в ближайший отдел полиции, по номеру телефона 8(8464) 33-38-66 или сообщить информацию через приложение «МВД России». Правоохранители гарантируют конфиденциальность.