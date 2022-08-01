Дептранс Самары назвал посадку пассажиров только через переднюю дверь автобуса неприемлемой

Перевозчик вправе установить новый порядок посадки/высадки из автобуса, но подобные изменения чиновники не поддерживают Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре перевозчик в очередной раз ввел новые правила посадки и высадки в автобусы. В начале июля 2022 года пассажиров стали пускать в салон только через переднюю дверь, а выпускать — через остальные. В департаменте транспорта, который попросил вернуть прежнюю схему, рассказали, законны ли подобные изменения.

По данным ведомства, перевозчик может самостоятельно установить порядок посадки и высадки из автобуса. Его действия не противоречат установленным нормам, однако дептранс считает новый вариант запуска пассажиров неприемлемым и не поддерживает его. Поэтому чиновники направили в «СамараАвтоГаз» обращение с просьбой вернуть прежнюю схему.

В департаменте отмечают, что договоренность в этом вопросе удалось достичь. Однако горожане периодически жалуются, что водители автобусов продолжают пускать пассажиров только через переднюю дверь. Из-за этого нередко создается давка. Перевозчик объясняет свое нововведение необходимостью борьбы с безбилетниками. Однако чиновники считают, что он в первую очередь должен заботиться о комфорте пассажиров.